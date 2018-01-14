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Beşiktaş: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Birinci sete iyi servis atarak başlayan Beşiktaş, oyunda üstünlüğü sağladı ve Seda Uslu'nun servis sayısıyla teknik molayı 12-9 önde geçti. Rykhliuk ve Biryukova’nın sert smaçlarından sayılar bulan siyah-beyazlı ekip, seti 25-18 kazandı.

Maçın 2. setine etkili ataklar yaparak başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molayı Boskovic’in sayısıyla 12-8 önde geçti. Konuk ekip, file üstü bloklarında Adams ile başarılı olarak seti 25-19 önde tamamladı.

Karşılaşmada 3. set karşılıklı sayılarla başladı. Beşiktaş, çekişmeli geçen bu setin teknik molasına 12-11 önde girmesine rağmen Eczacıbaşı VitrA, Büşra Kılıçlı'nın sayısıyla 16-15 öne geçti. Boskovic'in smaçlarıyla olan turuncu-beyazlı takım, bu seti de 25-19 alarak 2-1 öne geçti.

Dengeli başlayan 4. sette servis üstünlüğü sağlayan Eczacıbaşı VitrA, Meliha İsmailoğlu'nun sayılarıyla teknik molaya 12-6 üstün gitti. Oyun üstünlüğünü sonuna kadar sürdüren konuk takım, seti 25-13 ve maçı da 3-1 kazandı.

Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Beşiktaş: Zeynep Seda Uslu, Şeyma Ercan, Ceylan Arısan, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska (Pınar Eren, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu, Simay Gazi, Azizova)
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Ognjenovic (Simge Şebnem Aköz, Güldeniz Önal, Hande Baladın, Adams, Ezgi Dilik)
Setler: 25-18, 19-25, 19-25, 13-25
Süre: 98 dakika (23, 27, 27, 21)
 


Kaynak: AA
Etiketler; #voleybol #Vestel Venus Sultanlar Ligi #eczacıbaşı vitra #beşiktaş
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