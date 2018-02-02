Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 2 hafta sonra puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmada Adriano'nun golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üst üste kalesinde gördüğü gollerle ilk yarıyı 2-1 geride kapatan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda Jeremain Lens ve Vagner Love'ın bulduğu önemli pozisyonları değerlendiremedi. Siyah-beyazlı takım, 90+2. dakikada Alvaro Negredo'nun attığı kafa golüyle Bursa deplasmanında 1 puan aldı.

Süper Lig'de Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorlarla yenen Beşiktaş, 2 haftanın ardından puan kaybı yaşadı.

Bu sezon 7. kez sahadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, puanını 37'ye yükseltti.

Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında 4 lig maçı sonra puan kaybı yaşadı. Geçen sezon rakibini dış sahada 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2015-2016'daki mücadeleyi ise 1-0 kazanmıştı. 2014-2015'teki lig karşılaşmasında da rakibine 1-0 üstünlük kuran Beşiktaş, 2013-2014 sezonunda ise Bursaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.



Vagner Love ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

Bursaspor mücadelesine yedek başlayan Brezilyalı oyuncu, 55. dakikada Lens'in yerine oyuna dahil oldu.



Talisca, bu sefer boş geçti

Siyah-beyazlı ekipte son dönemlerin formda oyuncusu Anderson Talisca, Bursaspor karşılaşmasını boş geçti.

Beşiktaş'ın ligde Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçta takımının 2 golünü atan ve Kasımpaşa karşısında da aynı performansı gösteren Talisca, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kazanılan Gençlerbirliği karşısında da bir kez fileleri havalandırmıştı. Son 3 maçta 5 gole imza atan Brezilyalı oyuncu, Bursaspor karşısında fileleri havalandırmayı başaramadı.



Adriano, bu sezon ilk golünü attı

Siyah-beyazlı ekibi 1-0 öne geçiren golü atan Adriano Correia, bu sezon ilk kez fileleri havalandırmanın mutluluğunu yaşadı.

Geçen sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçta gol atan Adriano, Şampiyonlar Ligi'nde de takımının Napoli'yi dış sahada 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada fileleri bir kez havalandırmıştı.

Siyah-beyazlı formayla geçen sezonki iki golünü deplasmanda atan Brezilyalı futbolcu, üçüncü golünü de takımının konuk olduğu bir karşılaşmada kaydetti.



Negredo bir kendi kalesine bir rakip kaleye

Beşiktaş'ta beraberlik golünü atan Negredo, maç içinde kendi kalesine gol atma şansızlığı da yaşadı.

Mücadelenin 37. dakikasında kendi ceza alanı içinde uzaklaştırmak istediği topu ters vuruşla takımının kalesine gönderen İspanyol oyuncu, 90+2. dakikada attığı golle Beşiktaş'ın 1 puan almasını sağladı. Negredo, bu sezon ligde 5. kez fileleri havalandırdı.



Sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı maç durdu

Beşiktaş taraftarının alınmadığı karşılaşmanın ilk yarısında Bursaspor tribünlerinden atılan yabancı maddelerden dolayı oyun iki defa durdu.

Siyah-beyazlı oyuncu Ricardo Quaresma'nın sol kanattan kullanmak istediği korner atışı sırasında kendisine yabancı maddeler atıldı. Bu nedenle korner atışı kullanmaktan vazgeçen ve buradan uzaklaşan Portekizli oyuncu, emniyet güçlerinin gerekli önlemleri almasının ardından köşe vuruşunu yaptı.

Mücadelenin 42. dakikasında Quaresma'nın bu sefer sağ taraftan kullandığı korner atışında sahaya yabancı maddeler atıldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, bundan dolayı yardımcılarını saha ortasına çağırdı. Quaresma'nın da sahaya dönmesinin ardından maç bir süre durdu. Karşılaşma daha sonra kaldığı yerden sürdü.