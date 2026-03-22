Beşiktaş, 5 yıldız ismi gözüne kestirdi

Yeni sezon hazırlıklarını stratejik bir planlama dahilinde sürdüren Beşiktaş, transfer önceliklerini netleştirdi.

Beşiktaş'ın transfer ajandası: Savunmadan hücuma beş yıldız takibi!

Gelecek sezonun kadro iskeletini oluşturmak için teknik ve idari çalışmalarına hız veren Beşiktaş, transfer piyasasındaki hareket tarzını "nitelikli takviye" esası üzerine kurdu.

ÖNCELİK KADRO İSKELETİNİN TAHKİMİ,

HEDEF 5 KİLİT TAKVİYE

KALEDE REKABET VE ALTAY BAYINDIR HEDEFİ

Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu'nun son dönemdeki yükselen grafiği teknik heyeti memnun etse de, kale bölgesine bir takviye yapılması planlanıyor.

Bu doğrultuda, hedefteki bir numaralı ismin milli kaleci Altay Bayındır olduğu kaydedildi.

Forvet ve kanat organizasyonları için Bundesliga rotasına odaklanan Beşiktaş’ta iki isim öne çıkıyor:

Patrik Schick: Bayer Leverkusen formasıyla bu sezon 33 maçta 13 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki Çek golcü, yönetimin öncelikli hedefi.

Yıllık 7.5 milyon Euro kazanan oyuncunun yüksek maliyetine rağmen, Beşiktaş yönetiminin forvet hattı için fedakârlık yapmaya hazır olduğu bildirildi.

Martin Terrier: Teknik heyetin onay verdiği 29 yaşındaki Fransız oyuncu için temaslar sürüyor.

Sol kanat, on numara ve ileri uçta görev yapabilen çok yönlü oyuncunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı öğrenildi.

ORTA SAHADA GELECEK YATIRIMI: JUN-HO BAE

Mevcut orta saha rotasyonunu Ndidi, Asllani ve Orkun ile kuran Beşiktaş, on numara pozisyonu için rotayı İngiltere’ye kırdı.

Stoke City forması giyen 22 yaşındaki Güney Koreli Jun-ho Bae, hem teknik kapasitesi hem de potansiyeliyle listeye dahil edildi.

SAVUNMADA DENEYİM ARAYIŞI: AYMERIC LAPORTE

Savunma hattında Emmanuel Agbadou’nun yanına lider özellikli bir stoper arayan Beşiktaş, Aymeric Laporte transferi için girişimlerini sıklaştırdı.

Kariyerinde Manchester City ve Athletic Bilbao gibi kulüpler bulunan İspanyol savunmacı, teknik heyetin gelecek sezon kurgusundaki en kritik parçalardan biri olarak görülüyor.

Özetle siyah-beyazlılar, hem deneyimli isimlerle savunmayı tahkim etmeyi hem de hücum hattında yüksek profilli oyuncularla skor gücünü artırmayı hedefliyor.

beşiktaş transfer beşiktaş transfer haberleri