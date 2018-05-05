5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Çok sayıda yaralı var
5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Çok sayıda yaralı var
Büyük deprem!
Büyük deprem!
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Muharrem İnce'den Deniz Baykal'a ziyaret
Muharrem İnce'den Deniz Baykal'a ziyaret

Beşiktaş'a kupadan ihraç

PFDK, olaylı derbi sonrası seyircisiz kaldığı yerden devam edilmesine karar verilen Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ı 3-0 hükmen mağlup saydı. Beşiktaş, gelecek sezon Türkiye kupasına alınmayacak.

Beşiktaş'a kupadan ihraç
PFDK, olaylı derbi sonrası seyircisiz kaldığı yerden devam edilmesine karar verilen Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ı 3-0 hükmen mağlup saydı. Beşiktaş, gelecek sezon Türkiye kupasına alınmayacak.

Ayrıntılar geliyor.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.