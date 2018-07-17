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Beşiktaş'a Matej Mitrovic müjdesi

Beşiktaş, 1.5 sezon önce 4.2 milyon Euro bedel ile kadrosuna kattığı Hırvat stoper Matej Mitrovic'i Belçika takımı Club Brugge'e satıyor.

Beşiktaş'a Matej Mitrovic müjdesi

Geçtiğimiz sezonun 2'nci devresini C.Brugge takımında kiralık geçiren Mitrovic, burada başarılı olmuş ve Belçika takımı tarafından bonservisi satın alınmak istenilmişti. Brugge'ün 3.9 milyon Euro olan satın alma bedelini kabul ettiği ve resmi imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.

Mitrovic, kendisi için ödenen ve yoğun eleştirilere sebep olan 4.2 milyon Euro bonservis bedelini, kiralık ücreti olarak kazandırdığı 400 bin Euro'nun yanı sıra bonservisi için alınacak 3.9 milyon Euro ile beraber karşılamış oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beşiktaş
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