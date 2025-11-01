Beşiktaş acı haberi duyurdu: Eski futbolcu kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve U17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında yaşamını yitirdi. Siyah-beyazlı kulüp, “Hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağız” mesajıyla başsağlığı açıklaması yaptı.

Beşiktaş camiası, kulübün eski futbolcusu ve U17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu’nun vefat haberiyle sarsıldı.

49 yaşındaki Çapanoğlu’nun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada derin üzüntüsünü dile getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“U17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

Beşiktaş camiası ve Türk futbol dünyası, genç yaşta hayatını kaybeden Çapanoğlu’nun vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

