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Beşiktaş Ankara'ya gitti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'yle yarın deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için Ankara'ya gitti.

Beşiktaş Ankara'ya gitti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'yle yarın deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için Ankara'ya gitti.

Siyah-beyazlı kafile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla başkente hareket etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafilede şu futbolculara yer verdi:

Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Pepe, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love, Cyle Larin.

Beşiktaş, çeyrek final ilk maçında Vodafone Park'ta Ankara temsilcisini 3-1 mağlup etmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #süperlig #gençlerbirliği #futbol #beşiktaş
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