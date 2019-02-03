Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'a 6-2 mağlup oldu.



17. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan kazandığı korner atışında, Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Doğukan Sinik'i kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'da kaldı.

26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Adriano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gökhan Gönül, kaleci Boffin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım önce korner kararı verdi. Daha sonra VAR'a giden Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi. 34. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Ljajic'in vuruşunda, kaleci Boffin topu çelmeyi başarırken, dönen topu tamamlayan Güven Yalçın meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Bülent Yıldırım, Güven Yalçın'ın penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle golü geçersiz sayarak, atışın tekrarlanmasını istedi.

35. dakikada Beşiktaş, karşılaşmada 1-0 öne geçti. Tekrar kullanılan penaltıda topun başına geçen Ljajic, Boffin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

39. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Adriano'nun yerden pasında, penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Dorukhan Toköz, düzgün bir vuruşla topu Boffin'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-2

43. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çelmeyi başardı. Dönen topu sol çaprazdan tamamlayan Atiba, takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada Antalyaspor farkı ikiye düşürdü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Doukara'nın şutunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Dönen topu alan Doukara, ceza sahası çizgisi üzerinden yeniden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağlarla buluştu: 3-1

61. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Chico'nun vuruşunda, kaleci Karius son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

67. dakikada Beşiktaş tekrar farkı 3'e çıkardı. Ani gelişen Beşiktaş atağında Lens'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Güven Yalçın'ın penaltı noktası üzerine ortasında, araya giren Salih Dursun'un ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlara gitti: 4-1

76. dakikada orta sahada topu kapan Larin, topu sürerek kaleci Boffin'le karşı karşıya karşıya kaldı. Larin'in şutunda araya giren Nazım Sangare'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak Medel'in önünde kaldı. Medel'in uzak mesafeden aşırtma vuruşunda, top yandan auta çıktı.

82. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Beşiktaş atağında Lens'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kagawa'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu: 5-1

84. dakikada Beşiktaş farkı beşe çıkardı. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Kagawa'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu: 6-1

90. dakikada Antalyaspor farkı tekrar 4'e düşürdü. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ortasında ön direkte topla buluşan Mevlüt Erdinç kafayla arkaya gönderdi. Arka direkte topla buluşan Chico'nun vuruşunda, meşin yuvarlak Karius'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 6-2

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 6-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.



