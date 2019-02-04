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Beşiktaş ara vermedi

Beşiktaş, Süper Lig'de Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş ara vermedi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 yenen siyah-beyazlıların, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Bursaspor maçı hazırlıkları için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplandığı belirtildi.

Antalyaspor maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana, diğer oyuncuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın, çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, yarını izinli geçirdikten sonra Bursaspor maçı hazırlıklarına 6 Şubat Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Yeni transferler için imza töreni
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için yarın imza töreni düzenleyecek.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla yeni transferler Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için yarın saat 14.00'te Vodafone Park'ta imza töreni yapılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #süper lig #Bursaspor
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