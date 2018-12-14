Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği İsveç ekibi Malmö'ye 1-0 yenilerek organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği İsveç ekibi Malmö'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, I Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti.

Maçın 2. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un soldan taşıdığı topu Vagner Love ceza sahası önünde Mustafa Pektemek'e çıkardı. Siyah-beyazlı oyuncunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

9. dakikada Beşiktaş direklere takıldı. Sağ taraftan Dorukhan Toköz'ün sert ortasında Necip Uysal'ın kaleye gönderdiği top direkten geri döndü. Meşin yuvarlağı kontrol eden Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak bu sefer üst direğe çarparak oyun alanına geri geldi ve Malmö savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada gelişen Malmö atağında Rieks'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada Medel'in savunma arkasına attığı uzun topla ceza sahasına giren Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



İkinci yarı

48. dakikada Rosenberg'in ceza sahası dışından sert şutunda, Karius direk dibinde topu kornere çeldi.

51. dakikada Malmö'nün golü geldi. Rosenberg'in orta sahadan savunmanın arkasına attığı topla buluşan Antonsson, sağdan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

55. dakikada Quaresma sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe gönderdi, Vagner Love'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

72. dakikada Traustason'un sağdan ortasına ön direkte Rieks'in vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğin yanından auta gitti.

88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin rakiplerinden sıyrılarak içeri girdi, siyah-beyazlı oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci gole izin vermedi.

90+2. dakikada gelişen Malmö atağında Christiansen kaleciyle karşı karşıya kaldı. Malmölü futbolcunun müsait pozisyonunda vuruşunda Karius topu kurtardı, seken topa Christiansen röveşata ile yaptığı ikinci vuruşta ise meşin yuvarlak auta gitti.

90+3. dakikada Larin savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kanadalı oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.



Gruptan beşinci kez çıkamadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin grup mücadelesinde beşinci kez kötü performans gösterdi.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce UEFA Kupası adıyla yapılan ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda bu sezon dahil olmak üzere 8 kez grup aşamasında yer aldı.

Bu organizasyonda 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda mücadele eden Beşiktaş, üst üste 3 sezonda grubu 4. tamamlayarak Avrupa'dan elendi.

Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, 3.'lükte kalarak Avrupa'ya veda etti. Siyah-beyazlı ekip, Güneş'in teknik direktörlüğünde bu sezon aynı organizasyonda bir kez daha 3. oldu ve elenmekten kurtulamadı.

Beşiktaş, 2010-2011, 2011-2012 ve 2014-2015 sezonlarında ise gruptan çıkmayı başarmıştı.



Malmö kabusu sürüyor

Siyah-beyazlı ekip, Malmö karşısında şansızlığını yine kıramadı.

İsveç ekibiyle 6. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlarda Malmö'yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, Beşiktaş 4 maçta rakibine mağlup oldu.

Grubun ilk maçında Malmö'ye deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'daki karşılaşmada ise rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi.

Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 10 gol yedi.

Siyah-beyazlı ekip, İsveç ekiplerine ise 6. kez yenildi. Bu ülke temsilcilerini 3 kez mağlup eden Beşiktaş, bir maçtan ise beraberlikle ayrıldı.



Vodafone Park'ta yine yenildi

Beşiktaş, Vodafone Park'ta üst üste ikinci Avrupa yenilgisini aldı.

Grubun 4. haftasında Genk'e 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, son hafta mücadelesinde ise Malmö'ye 1-0 mağlup oldu.



Quaresma takımını 10 kişi bıraktı

Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Siyah-beyazlı oyuncu, Malmö'den Franz Brorsson'a yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.



Taraftarlardan yine tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, geçmiş maçlarda olduğu gibi Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love'a tepki gösterdi.

Maçın ikinci yarısında oyundan çıkan her iki oyuncu yedek kulübesine gelirken protestolara maruz kaldı.