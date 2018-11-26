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Beşiktaş Babel'in savunmasını istedi

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı bir taraftarın yorumuna hakaret içerikli cevap veren Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in savunmasını istedi.

Beşiktaş Babel'in savunmasını istedi

Beşiktaş Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in savunmasını istedi.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı bir taraftarın yorumuna hakaret içerikli cevap veren Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in savunmasını istedi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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