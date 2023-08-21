Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'un lisansını çıkardı
Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov'u 4 yıllığına kadrosuna kattı.İşte detaylar...
Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov'u 4 yıllığına kadrosuna kattı.
BEŞİKTAŞ, BAKHTİYAR ZAYNUTDİNOV'UN LİSANSINI ÇIKARDI
Dün oynanan Pendikspor maçında stada gelerek taraftarları selamlayan Kazak futbolcunun lisansı da bugün çıkarıldı. İşlemlerin ardından Zaynutdinov, Türkiye Futbol Federasyonunun listesinde yer almaya başladı.
Siyah-beyazlı oyuncunun Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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