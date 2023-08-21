Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'un lisansını çıkardı

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov'u 4 yıllığına kadrosuna kattı.İşte detaylar...

Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'un lisansını çıkardı
Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'un lisansını çıkardı
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Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov'u 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'un lisansını çıkardı - Resim : 1

 

BEŞİKTAŞ, BAKHTİYAR ZAYNUTDİNOV'UN LİSANSINI ÇIKARDI

Dün oynanan Pendikspor maçında stada gelerek taraftarları selamlayan Kazak futbolcunun lisansı da bugün çıkarıldı. İşlemlerin ardından Zaynutdinov, Türkiye Futbol Federasyonunun listesinde yer almaya başladı.

Siyah-beyazlı oyuncunun Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# beşiktaş
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