Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov ile her konuda anlaşma sağladı! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ofansif orta saha için Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile her konuda anlaştı.Oyuncu için ödenen bonservis bedeli ve alacağı maaş herkes tarafından merak ediliyor.Bu transferin gerçekleşmesi siyah beyazlılar için çok büyük bir avantajı var.

BEŞİKTAŞ BAKHTİYOR ZAYNUTDİNOV İLE HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLADI

CSKA Moskova’nın ofansif orta sahası Bakhtiyor Zaynutdinov’un transferinde de Siyah-Beyazlılar mutlu sona ulaştı. Kazak futbolcu için Rus ekibine 4.5 milyon Euro bonservis ödeneceği, 25 yaşındaki yıldızın da senelik 1.2 milyon Euro alacağı öğrenildi.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Transferde gaza basan Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain’ın ardından orta sahaya bir ismi daha bitirdi: Bakhtiyor Zaynutdinov... CSKA Moskova ile yaptığı pazarlıklarda mutlu sona ulaşan Beşiktaş Yönetimi, Rus kulübünü 4.5 milyon Euro bonservis bedeline ikna etti. Bu rakam taksitler halinde ödenecek. 25 yaşındaki yıldız ise 4 yıllık kontrata imza atacak. Zaynutdinov’un maaşı 1.2 milyon Euro seviyesinde. Sol kanat, forvet hatta sol bek gibi pek çok farklı bölgede görev yapabilen Kazak yıldızın kısa süre içinde İstanbul’da olması ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Bakhtiyor Zaynutdinov konusunda Beşiktaş’ın en büyük avantajlarından biri de oyuncunun yerli statüsünde forma giyecek olması.

YERLİ KONTENJANINDA OLACAK

Öyle ki, TFF’nin talimat değişikliğine göre Türki Cumhuriyetler’den en fazla 1 futbolcu, yabancı statüsünde sayılmıyor. Kazakistan Milli Takımı ile bugüne kadar 30 karşılaşmaya çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov, 12 kez rakip ağları sarstı. Müthiş solak, bu sezon CSKA formasıyla 5 maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı.