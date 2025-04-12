Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı izle
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Başakşehir’i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın detaylarını ve takımların son durumunu merak ediyor.
Avrupa kupaları hedefini sürdüren Beşiktaş, zorlu mücadeleye eksiklerle çıkacak. Siyah-beyazlılarda 7 oyuncunun kadroda yer almayacağı açıklandı. Özellikle savunma hattındaki eksikler, teknik heyeti farklı alternatiflere yöneltti.
Beşiktaş, ligde oynadığı son maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu kez iç sahada galibiyet alarak moral bulmak istiyor.
Başakşehir moralli geliyor
Rakip Başakşehir cephesinde ise işler yolunda. Turuncu-lacivertliler, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen İstanbul ekibi, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig’in 31. haftasındaki Beşiktaş - Başakşehir karşılaşması, 12 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.00’da başlayacak. Mücadelede düdüğü hakem Cihan Aydın çalacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Onur, Paulista, Masuaku, Rashica, Salih, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile (Mustafa Erhan)
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opéri, Ba, Ali, Berat Özdemir, Kemen, Crespo, Yusuf, Brnic, Piatek