Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı izle

Başakşehir moralli geliyor

Rakip Başakşehir cephesinde ise işler yolunda. Turuncu-lacivertliler, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen İstanbul ekibi, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.