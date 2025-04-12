Beşiktaş - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki kritik maçta VAR hakeminin kim olduğu açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beşiktaş - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu!
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş'ın ev sahipliği yapacağı mücadele, 13 Nisan 2025 tarihinde saat 19:00'da başlayacak.

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın olacak. Cihan Aydın, bu önemli maçı yönetmek için hazır.

VAR HAKEMİ TOMASZ KWIAKOWSKI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın VAR hakemi olarak Tomasz Kwiatkowski görevlendirildi. Kwiatkowski, bu kritik karşılaşmada VAR odasında hakemlere destek verecek.

Bersan Duran, karşılaşmanın AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) görevini üstlenecek.

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