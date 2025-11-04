Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olası başkan adaylarına seslendi. “Camiasını karıştırarak siyaset yapmasınlar” diyen Adalı, “Beşiktaş kimsenin kariyer basamağı değildir. Şahsi beklentiler içinde olmayacak adayı destekleyeceğim” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, başkanlık süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Adalı, “Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın. Camiasını karıştırarak, perde arkasında siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kariyer basamağı değildir. Şahsi beklentiler içinde olmayacak başkan adayını destekleyeceğim” dedi.
