Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olası başkan adaylarına seslendi. “Camiasını karıştırarak siyaset yapmasınlar” diyen Adalı, “Beşiktaş kimsenin kariyer basamağı değildir. Şahsi beklentiler içinde olmayacak adayı destekleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın
Yayınlanma:

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, başkanlık süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Adalı, “Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın. Camiasını karıştırarak, perde arkasında siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kariyer basamağı değildir. Şahsi beklentiler içinde olmayacak başkan adayını destekleyeceğim” dedi.

Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! 10 kişiye 15 yıla kadar hapis istemiFerdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! 10 kişiye 15 yıla kadar hapis istemiGündem
Naci Görür’den Sındırgı için kritik uyarı: Riftleşme ve magma yükselmesi başladıNaci Görür’den Sındırgı için kritik uyarı: Riftleşme ve magma yükselmesi başladıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

serdal adalı beşiktaş
Günün Manşetleri
Bahçeli’nin açıklaması sonrası Demirtaş’tan mektup
1000 İsrailli turist gemide mahsur kaldı
TİM Başkanı Gültepe'den asgari ücret açıklaması!
O öğretmenler ikinci yarıyılda 'en çok okunan yazar' olacak!
15 Kasım'dan sonra o ücret 17 bin lirayı aşacak!
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Jandarma'dan 7 ilde 8 suç örgütüne dev darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
"45 farklı ülkede 2 bin 785 bursiyerimiz var!"
15 Aralık "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi
Çok Okunanlar
Naci Görür’den Sındırgı için kritik uyarı Naci Görür’den Sındırgı için kritik uyarı
Sındırgı'da 'deprem fırtınası'! Sındırgı'da 'deprem fırtınası'!
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor!
Parası bankada olanlar kazanıyor! Parası bankada olanlar kazanıyor!
Kıskanmak 8. bölüm canlı izle! Kıskanmak 8. bölüm canlı izle!