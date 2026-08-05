Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Salah açıklaması: ''Çalım yemedik, biz almadık!''

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Basında ve sosyal medyada yer alan iddiaları üzüntüyle takip ettiğini belirten Adalı, söz konusu oyuncuyu Beşiktaş'ın istemediğini ve transferi bilerek gerçekleştirmediklerini ifade etti.

"BENİM OLDUĞUM TARİHTE KİMSE BEŞİKTAŞ'IN ELİNDEN FUTBOLCU ALAMADI"

Siyah-beyazlı kulübün transfer çalımı yediği yönündeki tartışmalara teknik direktör Önder Karaveli'nin daha önceki basın toplantısını hatırlatarak yanıt veren Adalı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu transferi biz istemedik. Bu oyuncuyu biz almadık. 'Beşiktaş transfer çalımı yedi' diyorlar. Önder hoca bir basın toplantısı yaptı. Bu konuyu çok net şekilde izah etti. Bir kibarlık yaptı 'Şimdilik' diye. Hepiniz de ona takılmışsınız. O da futbolcunun bundan önceki kariyeri ve samimi olarak 'şimdilik' dedi. Yoksa o gün de 'Biz masadan kalktık. Bundan sonra yokuz' diyebilirdi. Dün akşamdan beri seyrediyorum, sanki biz masadaydık da birileri gelmiş bu futbolcuyu transfer etmiş havası oluşturuluyor. Bunu açıkçası üzülerek seyrediyorum. Camiam çok iyi bilsin, taraftarımız da çok iyi bilsin. Bugüne kadar benim olduğum tarihte Beşiktaş'ın elinden hiç kimse ne bir futbolcu alabildi ne böyle bir şey yaptı."

TROSSARD VE YENİ TRANSFERLER YOLDA

Trabzonspor yönetimi ile aralarında iyi ilişkiler bulunduğunun altını çizen Adalı, kulübün transfer politikasına dair detayları paylaştı. Şu ana kadar kadroya altı ismin katıldığını ve planlamanın kontrollü bir şekilde sürdüğünü belirten başkan, "Biz sezon başında ne planladıysak, ne programladıysak kontrollü şekilde transferlere devam ediyoruz. Yaptığımız transferler de ortada. Altı kişi geldi. Trossard önümüzdeki haftadan itibaren takıma katılacak. Yapacağımız transferler var. Bunlar da önümüzdeki haftadan sonra gelecek. Bu işler sahada belli olur. Ben bu tip transferleri çok yaptım. Bunun eğlencesi 3-5 gün sürer. İki hafta sonra ne zamanki sahaya çıkarsınız, her şey sahada belli olur. Ben çok iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Camiamız da taraftarımız da buna inansın. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kaydetti.

Dün akşam itibarıyla lisans sorunu çözülen Leandro Trossard'ın son durumu hakkında da konuşan Adalı, "İngiltere'den saat farkından dolayı onay bekliyorlar. Bugün de özellikle idmanlarına burada devam etsin diye hoca bıraktı. İnşallah ikinci maçta oynayacak duruma gelir. Hiç kimse moralini bozmasın, hiç kimse üzülmesin. Nihayetinde biz alamadığımız değil, almadığımız bir oyuncudan bahsediyoruz. Başarılar diliyorum. İnşallah çok başarılı olur." değerlendirmesinde bulundu.

VLAHOVİC VE BRAHİM DİAZ İÇİN NET CEVAP

Basın mensuplarının Dusan Vlahovic ve Brahim Diaz ile ilgili transfer iddialarını sorması üzerine Adalı, "Çalışıyoruz, konuşuyoruz. Transferini yaptığımız futbolcu (Trossard) dün geldi. Biz sezona erken başladık. Herkes erken başlamıyor. Herkesin tatili var, süresi var. Brahim Diaz ile ilgili şu anda hiçbir girişimimiz yok." dedi.

Adalı, kamuoyunda Salah transferiyle ilişkilendirilen, Leandro Trossard'ın imza törenindeki yüz ifadesine de açıklık getirdi. O anlarda taraftarın tezahüratını duymadığını aktaran siyah-beyazlı kulübün başkanı süreci şu sözlerle aktardı: "Kimsenin bir hatası yok. Herkes Trossard'ın imza töreninde yüz ifademden yola çıkarak bir şeyler yazıp çizdi. 'Ben tanırım, ben anlarım' dedi. Samimi söylüyorum, orada gülümsediğim anda taraftarın ne dediğini, ne bağırdığını duymamıştım. Sonradan öğrendim. Yüz ifademden transfer oldu diye allandı, pullandı. Geldi, geliyor, forması yapıldı, uçak ayarlandı. Salah, ne planımızda ne programımızda vardı. O plana, programa uydurmak için de belli bir süre gerekti. Önder hocanın da 12 gün sonra haberi oldu."

"BAZI ŞEYLER BEŞİKTAŞ'IN VE BENİM YAPIMA UYMADI"

Transfer sezonunu tam da planladıkları gibi geçirdiklerini ve herhangi bir aksaklık yaşamadıklarını belirten Adalı, "Allah'a çok şükür bugüne kadar da o planlayıp programladığımız şeyde aksayan bir nokta yok. Beni tanırsınız, öyle 3'e, 5'e bir şeylerden vazgeçmem. Bazı şeyler ilk önce Beşiktaş'ın yapısına sonra da benim yapıma uymadı. Biz daha işin başındayken birtakım rakamlara takılıp, oyuncunun yetkilileriyle bugüne kadar hiç muhatap olmadığım bir şekilde muhatap olduktan sonra vazgeçtik. Bence iyi oldu. Hayırlı olsun. İnşallah başarılı olur. Zamanı gelince bazı şeyler çok daha net ortaya çıkar. O zaman da insanlar ne demek istediğimi, niye bu transferin olmadığını çok iyi anlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Adalı, takımın 23 yaş altı yabancı kontenjanı için de ellerinde birkaç farklı alternatifin bulunduğunu sözlerine ekledi.