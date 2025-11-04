Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Sergen Yalçın açıklaması: “Görevinin başındadır”

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi.

Adalı, “Sergen hocamızla ilgili de bir sürü şey söyleniyor. Hocamız görevinin başındadır, en ufak bir problemimiz yoktur.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasıyla dedikodulara son noktayı koyan Adalı, yönetim olarak teknik ekibe tam destek verdiklerini vurguladı.