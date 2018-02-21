Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Alman temsilcisi Bayern Münih'e 5-0 yenildi. Şenol Güneş "Skor ne olursa olsun kafa kafaya oynamak istedik ama olmadı. En çok üzüldüğümüz şey bu" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımına 5-0 mağlup oldu.

50. dakikada Lewandowski'nin ceza sahası çizgisinden kullandığı faul atışında top sağ direkten oyun alanına döndü.

53. dakikada Müller'in pasında ceza sahasında Lewandowski topla buluştu. Polonyalı futbolcunun çizgiye kadar inerek çıkardığı topu penaltı noktası üzerindeki Coman filelere gönderdi: 2-0

66. dakikada Bayern Münih'in sağ taraftan geliştirdiği atakta Kimmich'in ön direğe yaptığı ortada Müller'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

75. dakikada Talisca'nın ceza sahasının dışından vuruşunda top üstten auta gitti.

79. dakikada Hummels'in ceza sahası dışından attığı sert şutunda kaleci Fabricio'dan dönen topu tamamlayan Lewandowski, takımını 4-0 öne geçirdi.

88. dakikada Robben'in pasında topla buluşan Müller meşin yuvarlağı Lewandowski'ye aktardı. Polonyalı futbolcu müsait durumda topu ağlara göndererek farkı 5'e çıkardı.

Karşılaşma Bayern Münih'in 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Turun rövanşı 14 Mart'da İstanbul'da oynanacak.



Şenol Güneş'ten ilk açıklama

Bugüne kadar oynadığımız oyunlarla hak ederek buraya geldik. Bugün ise 11'e 11 de rakibin üstün olduğunu düşünüyorduk, 10 kişi kalınca da üstünlük tamamen rakibe geçti. İyi, skor ne olursa olsun oynayan bir takım. Kötü bir sonuç oldu bizim için.

Skor ne olursa olsun bugün kafa kafaya oynamak isterdik. 15. dakikada 10 kişi kalınca bu iyice zor oldu.

Devreye kadar golü yemeseydik direncimiz biraz daha artabilirdi.

10 kişi kalınca daha çok savunmada kalmak zorundaydık. Aslında bu bizim oyun tarzımız değil. Ama buna mecbur kaldık. Kanatlardan da ortadan da iyi oynayan bir takım Bayern.

Şampiyonlar Ligi'ndeki şansımızın ortadan kalktığını düşünüyorum

Hakemle ilgili konuşacak bir şeyimiz yok. Biz kendi oyunumuzu oynamak isterdik, bazen çıkarken gücümüz yetmedi