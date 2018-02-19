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Beşiktaş, Bayern Münih maçına hazır

Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak Beşiktaş, maç öncesi son antrenmanını Allianz Arena'da yaptı

Beşiktaş, Bayern Münih maçına hazır

Beşiktaş, Almanya'nın Bayern Münih takımı ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, mücadelenin son hazırlığını, maçın oynanacağı Allianz Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.

Beşiktaşlı oyuncular, 15 dakikası basın mensuplarına açık olan bölümde ısınmanın ardından istasyon ve pas çalışması yaptı.

Siyah-beyazlıların, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise mücadelenin taktiği üzerinde durduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uefa şampiyonlar ligi #futbol #beşiktaş #antrenman
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