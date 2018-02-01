Antrenmanın ardından Bursa'ya giden siyah-beyazlı takımın kafilesinde, sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic yer almadı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Bursaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 pas ve dar alanda oyun kontrolü çalışması yaptı. Taktik uygulamalarının ardından çift kale maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.



Hutchinson ve Tosic, kadroda yok

Antrenmanın ardından Bursa'ya giden siyah-beyazlı takımın kafilesinde, sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic yer almadı.

Ryan Babel'in de cezalı olduğu Beşiktaş'ta yeni transferlerden Cyle Larin de Şenol Güneş tarafından kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaşlı taraftarlar, BJK Nevzat Demir Tesisleri önünde toplanarak takımlarını uğurladı. 100 kadar siyah-beyazlı taraftar, meşale yakarak ve tezahüratlar eşliğinde oyunculara destek verdi.

Siyah-beyazlı ekibin Bursaspor maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Tolga Zengin, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan, Mustafa Pektemek, Ricardo Quaresma, Pepe, Anderson Talisca, Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Alvaro Negredo, Gary Medel, Vagner Love, Domagoj Vida, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy.



