Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray’da prim sevinci: İşte o rakam...
Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ı mağlup ederek şampiyonluk yolunda virajı kayıpsız döndü. Derbi zaferinin ardından Dursun Özbek’in, teknik direktör Okan Buruk’u arayarak tebrik ettiği ve soyunma odasında futbolculara milyon euroluk prim müjdesi ve futbolculara prim müjdesi verdiği öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolundaki bu zorlu maçı Osimhen'in kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Kritik bir virajı üç puanla dönen Galatasaray, bu galibiyetin ardından zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltti.
DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK'A TEBRİK TELEFONU
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deplasmanda elde edilen derbi zaferinin hemen sonrasında Teknik Direktör Okan Buruk'u telefonla arayarak galibiyetten ötürü kendisini tebrik etti.
1.5 MİLYON EURO MÜJDESİ
Milliyet'te yer alan habere göre, maçın bitimiyle birlikte soyunma odasındaki futbolculara beklenen haber iletildi.
Başkan Dursun Özbek, Beşiktaş zaferi dolayısıyla takıma verilecek prim miktarının 1.5 milyon euro olarak belirlendiğini açıkladı.