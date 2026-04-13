Beşiktaş derbisinde 1.5 milyon Euro dağıtmıştı: Başkan Sadettin Saran'dan kalan 5 maç için dudak uçuklatan prim müjdesi!
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkını ikiye indiren Fenerbahçe'de şampiyonluk inancı zirveye çıktı. Kayserispor'u 4-0 yenerek galibiyet serisini üçe çıkaran sarı-lacivertlilerde, Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu kalan 5 maç için özel prim paketi hazırlıyor.
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı giderek hızlanıyor. Lider Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyonluk heyecanının bir üst seviyeye taşındığı Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 4-0'lık net bir skorla döndü.
Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarının ardından Kayserispor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 66’ya yükseltti ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Yıllardır süren şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen camiada, yönetim kurulu tüm mesaisini takıma ayırmaya başladı.
Takımın yakaladığı galibiyet serisinde futbolcuları yalnız bırakmayan Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri deplasmanında da kafilenin yanındaydı.
Maç öncesi teknik heyet ve futbolcuları otelden stada bizzat uğurlayan Saran, takıma tam destek verdi. Saran, uğurlama esnasında oyunculara güvenini şu sözlerle dile getirdi:
“Biz sizin her zaman yanınızdayız. Yeterki kalan maçları da kazanın. Her sıkıntınızda, yaşadığınız her sorunda daha önce de yanınızdaydık, bundan sonra da öyle olacak. Sizden tek isteğimiz sahaya odaklanmanız ve kalan maçlardan da zaferle ayrılmanız. Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız”
KALAN 5 MAÇ İÇİN ÖZEL PRİM PAKETİ
Yönetim kurulu, saha dışındaki desteğini maddi olarak da sürdürüyor. Daha önce oynanan Beşiktaş derbisi öncesinde takıma 1.5 milyon euro prim açıklayan sarı-lacivertli kurmaylar, derbi galibiyetinin hemen ardından bu tutarı oyuncuların hesaplarına yatırmıştı.
Bu uygulamanın takım üzerindeki pozitif etkisini gören yönetim, ligde kalan 5 maç için de yeni bir özel prim paketi hazırlığına başladı. Planlamaya göre her maça ayrı bir motivasyon primi belirlenecek ve oyuncuların şampiyonluk hırsı maksimum seviyede tutulacak.
Fenerbahçe cephesinde Galatasaray'ın puan kaybı sonrası artan umutlar, yönetimin mesaisini tamamen Samandıra'ya kaydırmasına yol açtı. Süreci “Tek hedef şampiyonluk” parolasıyla yürüten Başkan Sadettin Saran ve ekibi, kalan haftalarda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor.