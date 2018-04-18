Beşiktaş, Fenerbahçe ile yarın yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, siyah-beyazlı oyuncuların 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptıkları bildirildi.



İdmanın, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı ifade edildi.



Siyah-beyazlıların, antrenmanın ardından yarın Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için kampa girdiği kaydedildi.



