Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Monaco'yu 2-1 yenerek üçte üç yaptı ve gruptan çıkma adına büyük avantaj yakaladı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi.



Maçın 30. dakikasında Monaco, öne geçti. Balde'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Falcao, Pepe'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fabricio'nun solundan ağlara gönderdi: 1-0.



34. dakikada Beşiktaş, skora denge getirdi. Talisca'nın pasıyla sağ kanatta topu alan Quaresma'nın ortasında altıpas içinde yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.



İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.



Mücadelenin 54. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun skoru 2-1'e getiren golü attı.