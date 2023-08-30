Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş mücadelesinde 31 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş mücadelesinde 31 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, DİNAMO KİEV MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki akşam idmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik idmanla sona erdi.

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü - Resim : 1

Maç öncesinde son antrenmanını yarın saat 19.00'da yapacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve 1 futbolcu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 18.30'da basın toplantısında konuşacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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