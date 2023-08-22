Beşiktaş, Dinamo Kiev maçları için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Oxlade-Chamberlain, Rashica ve Zaynutdinov kadroya dahil edildi

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçları için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu
Beşiktaş, Dinamo Kiev maçları için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

BEŞİKTAŞ, DİNAMO KİEV MAÇLARI İÇİN UEFA'YA KADRO BİLDİRİMİNDE BULUNDU

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy ise UEFA kadrosundan çıkarıldı.

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 Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile 24 Ağustos'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te ve 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapacağı müsabakalar için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçları için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu - Resim : 2

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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