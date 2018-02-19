Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Yemen Ekşioğlu'nun hayatını kaybettiği şeklindeki haberler yalanlandı. Ekşioğlu'nun hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Divan Kurulu Üyesi Yemen Ekşioğlu'nun hayatını kaybettiğine dair haberler yalanlandı.



Ekşioğlu'nun kalp krizi geçirdiği bildirildi.



Yemen Ekşioğlu'nun tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.



Sosyal medyada Ekşioğlu hakkında şu yorumlar yapıldı:



"Amatör futbolumuzun sesi-soluğu Yemen Ekşioğlu abi geçirdiği kalp krizi sonucu şuan yoğun bakımda. Geçmiş olsun Yemen abi acil şifalar dileriz.



Yemen Eksioglu suan yogun bakimda.. Cikan haberlere itibar etmeyiniz...



BJK Divan Kurulu Üyesi Spor Adamı Yemen Ekşioğlu abimizin tedavisi hastanede devam ediyor



Sevgili dostlar Yemen Ekşioğlu ile ilgili sosyal medyada vefat ettiğine dair iletiler atıldı. Yaptığımız araştırma sonucu yoğun bakımda olduğunu öğrendik... Kendisinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor....Acil şifalar diliyorum...Sevenlerin bilgisine...



Yemen Ekşioğlu'nun tedavisi devam ediyor. Bir çok kişi kaybettik yazmış ancak şükürler olsun ki an itibari ile öyle bir durum yok.



Lütfen Yemen Ekşioğlu’nun kaybettik şeklindeki Twitlere bir son verelim bu haber çok doğru değil çok şükür



Yemen Ekşioğlu ağabeyimizin oğlu Hakkı ile görüştüm durumu aynı... Yanlış bilgilendirme yapmalayalım lütfen. Durumu kritik. Başka bir gelişme yok...



Yazarımız, abimiz Yemen Ekşioğlu geçirdiği ani rahatsızlık sonrası yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor. Ne olur dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım sen yardımcısı ol



Arkadaşlar Yemen Ekşioğlu abimizin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Lütfen diğer haberlere itibar etmeyin. Hiçbir şey düşünmüyorsanız, ailesini düşünün!



Yemen Ekşioğlu geçirdiği kalp krizi sonucu şuan yoğun bakımdadır. Tüm sevenlerinden dua bekliyoruz, rabbim acil şifalar versin inşallah...



Yemen Ekşioğlu nun yoğun bakımda tedavisi devam ediyormuş buna inanmak istiyorum dualarınızı esirgemeyiniz"



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