Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 'Come to Beşiktaş' sloganıyla gerçekleştirdikleri iletişim kampanyasıyla dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri olduklarını belirtti.



Orman, Beşiktaş dergisinin şubat ayı sayısında yer alan yazısında, gerçekleştirdikleri projelere karşı oluşan ilginin kendilerine Türkiye futbolu açısından devrim sayılacak adımlar atma konusunda cesaret verdiğini ifade etti.



Çin'e giderek başlattıkları globalleşme projelerinin en önemli adımını 'Come to Beşiktaş' sloganı ve Mevlana'nın 'Gel, gel, ne olursan ol yine gel, Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...' sözlerinin ışığında attıklarını dile getiren Orman, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ımız, 'Come to Beşiktaş' sloganıyla gerçekleştirdiğimiz iletişim kampanyası sayesinde Türkiye'nin sınırlarını aşarak dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri oldu. Taraftarlarımızın bulduğu bu sloganla 1,2 milyar kişiye ulaştık. Din, dil, ırk gözetmeden herkesi Beşiktaş'a çağıran bir reklam filmi hazırladık ve bunu geçtiğimiz ay sizlerle paylaştık. Yurt dışında yayınlamadan önce sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız andan itibaren sizlerden gelen olumlu görüşler, sadece kulübümüz değil, Türkiye futbolu açısından da devrim sayılacak adımlar atma noktasında bir kez daha bizlere cesaret verdi."

Beşiktaş Ailesi'nin verdiği büyük destek ve kenetlenme sayesinde bir kez daha böyle güzel bir camianın başkanı olduğu için büyük gurur yaşadığını aktaran Fikret Orman, "Bugünlere gelebilmek için çok çalıştık. Daha iyi günler için de daha çok çalışacağız. Son iki yılın şampiyonu, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli işler başaran, oynadığı oyunla herkese keyif veren futbol takımımız, sezonun ikinci yarısına başladı. Bu maratonun sonunda üçüncü kez üst üste şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Ara transfer döneminde bonuslar hariç 22 milyon avro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında da görüşlerini aktaran Orman, "Beşiktaş'ın geldiği bu noktada golleriyle ve efendi kişiliğiyle büyük katkı sağlayan sevgili Cenk Tosun'u bizi en iyi şekilde temsil edeceğini bildiğim İngiltere Premier Ligi'ne uğurladık. Cenk, ailemizin değerli evlatlarından biridir. Kariyerinin hangi noktasında olursa olsun, bir gün yine ailesine dönmek isterse Cenk'e kapımız her zaman açıktır. Bu vesileyle takımımıza yeni katılan futbolcularımıza da 'hoş geldin' diyor, Beşiktaş armasını göğsünde taşıyarak, siyah-beyaz formamızı terleten her sporcumuza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.