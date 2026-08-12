Beşiktaş Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı: Süper Lig'in en değerli transferlerinden biri
Beşiktaş, uzun süredir transfer gündeminde bulunan Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı. Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumuna geçen Sırp santrafor, kariyerine siyah-beyazlı formayla devam edecek.
Uzun süredir siyah-beyazlı ekibin transfer gündeminde yer alan ve serbest oyuncu konumunda bulunan Dusan Vlahovic, kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etme kararı aldı.
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un hazırladığı habere göre, yönetim yıldız oyuncuya yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve ek olarak çeşitli bonuslar ödeyecek. 26 yaşındaki golcü bonservissiz olarak kadroya katıldığı için, eski kulübü Juventus'a herhangi bir transfer bedeli verilmeyecek.
SÜPER LİG TARİHİNİN EN DEĞERLİ DÖRDÜNCÜ TRANSFERİ
Gerçekleştirilen bu transfer, oyuncunun güncel piyasa değeri olan 35 milyon euro baz alındığında Süper Lig tarihinin en değerli hamleleri arasına girdi.
Lig tarihinde 100 milyon euroluk piyasa değeriyle Victor Osimhen listenin zirvesinde yer alırken, onu 55 milyon euro değerindeki Mason Greenwood takip ediyor. Vlahovic ise 35 milyon euroluk piyasa değeriyle bu istatistiksel listenin dördüncü sırasında yer aldı.
Ayrıca Sırp golcü, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı en yüksek piyasa değerine sahip futbolculardan biri unvanıyla kulüp tarihine geçti.
JUVENTUS FORMASIYLA 68 GOL ATTI
Kariyerinin en yüksek piyasa değerine Mart 2022'de 85 milyon euro ile ulaşan 1,90 metre boyundaki santrfor, aynı yılın ocak ayında Fiorentina'dan Juventus'a 85,4 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
İtalyan ekibinde forma giydiği dönemde toplam 168 karşılaşmaya çıkan Vlahovic, bu maçlarda 68 gol ve 16 asistlik bir hücum performansı sergiledi.
Sırbistan Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan deneyimli oyuncu, milli formayla sahaya çıktığı 41 karşılaşmada rakip fileleri 16 kez havalandırdı.
Beşiktaş, yaz transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birine imza atarak bu seviyedeki bir santrforu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etmiş oldu.