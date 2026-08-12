Beşiktaş Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı: Süper Lig'in en değerli transferlerinden biri

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un hazırladığı habere göre, yönetim yıldız oyuncuya yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve ek olarak çeşitli bonuslar ödeyecek. 26 yaşındaki golcü bonservissiz olarak kadroya katıldığı için, eski kulübü Juventus'a herhangi bir transfer bedeli verilmeyecek.