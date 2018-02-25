Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Beşiktaş'ta zorlu derbi öncesi Oğuzhan Özyakup sağlık sebepleri ile kadrodan çıkarılırken, Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci Volkan yedekler arasında bekledi.



Karşılaşma öncesi stada giriş yapan Koç'u Beşiktaş Başkanı Fikret Orman karşıladı.



OĞUZHAN ÖZYAKUP KADRODAN ÇIKARILDI



Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup kadrodan çıkarıldı.



Siyah-beyazlı ekipte gribal enfeksiyona bağlı yüksek ateşi bulunan Oğuzhan Özyakup, görev alamadı. Özyakup, mücadele öncesinde kadrodan çıkarıldı.



TALİSCA VE PEPE CEZALI



Beşiktaş, derbi maça 2 futbolcusundan yoksun çıktı. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı olan Talisca ve Pepe görev alamayan isimler oldu.



VOLKAN YEDEK SOYUNDU



Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci Volkan Demirel, Beşiktaş maçında yedek soyundu. Teknik direktör Aykut Kocaman, Demirel'in yerine kaleyi Kameni'ye emanet etti.



SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK



Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Vincent Janssen ile kart cezası bulunan Hasan Ali Kaldırım, derbi maçta görev alamadı. Aykut Kocaman, Beşiktaş mücadelesinde Hasan Ali'nin yerine İsmail'e görev verdi.



İSMAİL KÖYBAŞI 3 HAFTA SONRA FORMA BULDU



Fenerbahçe'de sakatlığı sona eren İsmail Köybaşı, 3 hafta sonra forma giydi.



Ligin 20'nci haftasında oynanan Trabzonspor maçından sonra idmanda sakatlık geçiren ve tedavisi süren İsmail, Beşiktaş derbisi ile formasına kavuştu.



ALİ KOÇ VODAFONE PARK'TA



Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibi desteklemek için Vodafone Park'a geldi. Karşılaşma öncesi stada giriş yapan Koç'u Beşiktaş Başkanı Fikret Orman karşıladı. Orman ve Koç birbirlerine sarıldıktan sonra bir süre sohbet ettiler.



ALİ YILDIRIM STATTAKİ YERİNİ ALDI



Derbi maç için Fenerbahçe yönetiminden Ali Yıldırım stada geldi.



Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, Beşiktaş ile oynanan maç öncesi stattaki yerini aldı. Fenerbahçe'den Yıldırım'ın yanı sıra Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de stada gelerek takıma destek oldu.



VODAFONE PARK'TA ÖZEL MİSAFİR



Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül de izledi.



Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiklere mektup yazan, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, Beşiktaş tarafından konuk edildi.



TRİBÜNLER DOLDU



Mücadelede iki takım taraftarları da stada gelerek destek oldular. Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli taraftarlar da stada gelerek takımlarını yalnız bırakmadılar.



STAT: Vodafone Park



HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vida (Dk.64 Negredo), Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay Arslan, Medel, Quaresma, Babel (Dk.85 Necip), Vagner Love (Dk.75 Caner)



FENERBAHÇE: Kameni, Isla (Dk.79 Valbuena), Neustaedter, Neto, İsmail Köybaşı (Dk.32 Şener Özbayraklı), Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatıf (Dk.61 Alper), Giuliano, Fernandao



GOLLER: Dk.49 Vida, Dk.77-Dk.90+4 Quaresma (Beşiktaş) - Dk.8 Fernandao (Fenerbahçe)



SARI KARTLAR: Vida, Tolgay, Quaresma (Beşiktaş) - Isla, Şener (Fenerbahçe)





MAÇTAN DAKİKALAR



8'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Dirar'ın vuruşunda kaleci Fabri topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topla buluşan Diuliano'nun şutuna Vida engel oldu. Vida'dan dönen topla altıpas içinde buluşan Fernandao'nun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.



14'üncü dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ön direkte buluşan Vagner Love'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak Kameni'de kaldı.



20'nci dakikada Mehmet Topal'ın topu ile buluşan Fernandao'nun şutu az farkla yandan dışarı çıktı.



25'inci dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Buluşan Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



35'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Kameni kornere çeldi.



49'uncu dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasına ceza sahası içinde kafa vuran Vida, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.



52'nci dakikada Mehmet Topal'ın ara pasında topla buluşan Fernandao'nun vuruşunda top kaleci Fabri'den döndü. Dönen topla buluşan Şener'in şutuna kale çizgisi içinde bulunan Medel kafa ile müdahale etti.



53'üncü dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Babel kafa vuruşu yaptı. Babel'in yerden kafa vuruşu sonrasında topla buluşan Atiba'nın şutu auta çıktı.



65'inci dakikada Quaresma'nın ortasında Negredo topa dokunamayınca savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.



67'nci dakikada Babel'in pasında sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahasını içinden yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.



73'üncü dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Negredo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kameni'de kaldı.



77'nci dakikada Negredo'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Quaresma'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



90+1'inci dakikada sol kanattan serbest vuruşu kullanan Valbuana'nın ortasında ön direkte buluşan Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Fabri'de kaldı.



90+4'üncü dakikada savunma arkasında topla buluşan Negredo, pasını Quaresma'ya verdi. Quaresma'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.



Karşılaşma 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.



MEHMET TOPAL VE İSMAİL'E YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan derbi maçta Mehmet Topal ile İsmail Köybaşı'na yabancı cisim madde isabet etti. Karşılaşmanın 8'inci dakikasında Fenerbahçe'nin kaydettiği golden sonra Beşiktaş tribünlerinden sahaya yabancı madde atıldı. Atılan yabancı maddelerin isabet ettiği Mehmet Topal ile İsmail Köybaşı yerde kalırken oyun alanında yapılan tedavi sonrası iki futbolcu da karşılaşmaya devam etti. Mücadelenin 32'nci dakikasında sakatlık yaşayan İsmail, yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.

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