Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi canlı izle! beIN SPORTS 1 canlı izle! Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Süper Lig’in 11. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadele 2 Kasım Pazar saat 20.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Süper Lig’in 11. haftasında nefesleri kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Derbi 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz görev yapacak, VAR koltuğunda Sarper Barış Saka yer alacak.

DERBİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Ayrıca maçı beIN CONNECT ve TOD TV üzerinden üyelikle izlemek mümkün.

