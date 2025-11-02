Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi canlı izle! beIN SPORTS 1 canlı izle! Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Süper Lig’in 11. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadele 2 Kasım Pazar saat 20.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Yayınlanma:
Süper Lig’in 11. haftasında nefesleri kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.
Derbi 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz görev yapacak, VAR koltuğunda Sarper Barış Saka yer alacak.
DERBİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.
Ayrıca maçı beIN CONNECT ve TOD TV üzerinden üyelikle izlemek mümkün.