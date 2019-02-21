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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın önemli müsabakasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Saat 20.30'da başlayacak müsabakalarda Göztepe-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

Haftanın önemli karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #fenerbahçe #derbi
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