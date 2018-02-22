Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Barış Şimşek ise derbide dördüncü hakem olarak görev alacak.

Vodafone Park'taki derbi saat 19.00'da başlayacak.



Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 23. derbisini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, derbide UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona arasındaki ilk karşılaşmayı yöneten Çakır'ı görevlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 22 derbide düdük çaldı.

1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı.



Çakır'dan 3 kırmızı, 26 sarı kart

Cüneyt Çakır, düdük çaldığı Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında 3 kez kırmızı kartına başvururken, 26 sarı kart gösterdi.

Tecrübeli hakem, geride kalan 4 maçta Fenerbahçe'den bir, Beşiktaş'tan 2 oyuncu ihraç etti. Çakır, 26 sarı kartın ise 14'ünü Fenerbahçe, 12'sini de Beşiktaşlı oyunculara çıkardı.

Çakır, son olarak bu sezonun 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapmıştı.



Beşiktaş'ın tek galibiyeti Galatasaray karşısında

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın 4'ü Fenerbahçe, 7'si de Galatasaray olmak üzere 11 derbi maçını yönetti.

Bu müsabakalarda Beşiktaş, sadece bir galibiyet alırken, sahadan 3 kez beraberlik, 7 kez de mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.