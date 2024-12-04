Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de gözler 15. haftada oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Dev derbinin sonucu futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte kritik karşılaşma öncesi ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligde ilk 14 hafta geride kalırken gözler 15. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Ligin 15. haftası, kritik bir derbiye de sahne olacak. Ligde 2. sırada yer alan Jose Mourinholu Fenerbahçe, 5. sırada bulunan ve çalkantılı günler geçiren Beşiktaş'a konuk olacak.
İki ezeli rakip, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ligde geçen sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede de gülen taraf 2-1'lik skorla yine Fenerbahçe olmuştu.
Ev sahibi Beşiktaş, tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini yaşıyor. Sezona Hasan Arat başkanlığında başlayan Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst getirilmişti. Ligde ve Avrupa'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta Hasan Arat görevinden istifa ederken Giovanni van Bronckhorst ile de yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe, Giovanni van Bronckhorst'un ardından teknik direktörlük görevini yürütüyor.
Ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 22 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 22 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
Konuk ekip Fenerbahçe ise yeni sezona dünyaca ünlü teknik direktör Portekizli Jose Mourinho ile başlamıştı. Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, topladığı 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 36 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etmişti.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi araştırma yapmaya başladı. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi gün ve saat kaçta oynanacağını ayrıca maçın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.
Trendyol Süper Lig'de 15. haftada oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.