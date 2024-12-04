Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ev sahibi Beşiktaş, tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini yaşıyor. Sezona Hasan Arat başkanlığında başlayan Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst getirilmişti. Ligde ve Avrupa'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta Hasan Arat görevinden istifa ederken Giovanni van Bronckhorst ile de yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe, Giovanni van Bronckhorst'un ardından teknik direktörlük görevini yürütüyor.

Ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 22 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 22 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalmıştı.