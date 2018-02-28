Beşiktaş- Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorusu günün en çok arananları arasına girdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçı oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşitaş- Fenerbahçe maçına dair detayla haberimizde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Siyah-beyazlı takım ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.

Karşılamada hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu gerçekleştirecek.



5 günde ikinci derbi maçı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 günde ikinci derbi karşılaşmasına çıkacak.

İki takım, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.



Vodafone Park'ta 4. kez konuk edecek

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta 4. kez konuk edecek.

Rakibiyle stadındaki ilk maçını geçen sezon Türkiye Kupası'nda oynayan Beşiktaş, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak elendi.

Siyah-beyazlılar, stadındaki ikinci derbi maçını ise yine 2016-2017'de Süper Lig'de oynadı. Beşiktaş, iki kırmızı kartla 9 kişi kalan Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında attığı gole engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini ise 3 gün önce elde etti. Siyah-beyazlı ekip, ligin 23. haftasındaki maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen üst üste attığı gollerle Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.



Talisca ve Pepe oynayabilir

Süper Lig'deki Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca ile Pepe, kupa derbisinde oynayabilecek.

Her iki oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.

Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı

Hastalığı nedeniyle lig maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlı oyuncu, hastalığı nedeniyle 23. haftadaki karşılaşma öncesi son anda kadroda çıkarılmıştı. Fazla antrenman yapma fırsatı bulamayan Oğuzhan Özyakup'un maça yedek başlaması bekleniyor.



Fenerbahçe kupa sınavında

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, bu sefer siyah-beyazlılarla kupa sınavına çıkacak.

Kupada sırasıyla Adana Demirspor, İstanbulspor ve Akın Çorap Giresunspor'u eleyerek yarı finale gelen Fenerbahçe, 6 maçın hepsini kazandı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 17, 18 ya da 19 Nisan da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Kupada 16 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 16 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.



Deplasmanda 7 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı maçlarda 7 yıldır yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-lacivertliler, son 7 yılda dış sahada oynadığı 24 kupa maçında 16 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Fenerbahçe, kupadaki son deplasman yenilgisini 3 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-1'lik sonuçla almıştı.





1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.





