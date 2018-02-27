banner972
İstanbul metrosunda korkunç kaza
İstanbul metrosunda korkunç kaza
Sosyal medyadan tepki yağdı
Sosyal medyadan tepki yağdı
Bakan tek tek açıkladı! İşte yeni düzenleme
Bakan tek tek açıkladı! İşte yeni düzenleme
TGB’nin
TGB’nin "İncirlik Çuval Davası" ertelendi

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Açıklamaya göre, Perşembe günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son dakika açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Bugün oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

1 Mart 2018'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılığını Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Özgür Yankaya yapacak.

Fırat Aydınus, kariyerinde daha önce 10 kez Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide düdük çaldı. İki takım da bu mücadelelerde sahadan 4'er kez galip ayrıldı.

 

Etiketler; #fenerbahçe #beşiktaş #ziraat türkiye kupası #fırat aydınus
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.