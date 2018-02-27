Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Açıklamaya göre, Perşembe günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son dakika açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Bugün oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



1 Mart 2018'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılığını Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Özgür Yankaya yapacak.



Fırat Aydınus, kariyerinde daha önce 10 kez Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide düdük çaldı. İki takım da bu mücadelelerde sahadan 4'er kez galip ayrıldı.



