Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından 23.12.2025 tarihinde açıklanan sevk raporlarına göre, Trendyol Süper Lig’de oynanan karşılaşmalar sonrası 7 kulüp ve 1 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Buna göre;

Kayserispor, Konyaspor ile oynanan karşılaşmada yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

Fenerbahçe, Eyüpspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle aynı madde kapsamında disipline gönderildi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Göztepe, Samsunspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderilen kulüpler arasında yer aldı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 53. madde uyarınca; ayrıca talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi kapsamında PFDK’ya sevk edildi.

Kasımpaşa Kulübü de aynı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildi.

Gaziantep FK futbolcusu Kevin Rodrigues, Başakşehir karşılaşmasındaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 23.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Trabzonspor ise Gençlerbirliği maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53 ve 52. maddeleri kapsamında PFDK’ya gönderildi.