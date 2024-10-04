Beşiktaş, Frankfurt'a 3-1 kaybetti! Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde son sırada

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, ikinci hafta maçında İstanbul'da Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk etti.

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Omar Marmoush, 22. dakikada Dina Ebimbe ve 82. dakikada Ansgar Knauff kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin golünü ise 90+3. dakikada Arthur Masuaku attı.

Bu sonuçla Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax'ın ardından Eintracht Frankfurt'a da mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Bu maçlarda kalesinde 7 gol gören "Kara Kartal", rakip fileleri ise bir kez havalandırdı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde son sırada yer alıyor.

Organizasyonda ilk galibiyetini alan Almanya temsilcisi ise puanını 4'e çıkardı. Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. sırada yer alıyor.

IMMOBILE PENALTIDAN YARARLANAMADI

Beşiktaş, 26. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta Koch'un topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı kazandı.

Ciro Immobile'nin 27. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Santos, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi ve gole izin vermedi.

Deneyimli santrfor, kariyerinde Avrupa kupası maçlarında ilk kez penaltı kaçırdı. Immobile, Avrupa arenasında kullandığı 9 penaltının 8'ini gole çevirdi.

KALECİ SANTOS KALESİNDE DEVLEŞTİ

Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı kalecisi Kaua Santos, maçta çok önemli kurtarışlara imza attı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Immobile'nin penaltı vuruşunda topu kornere çelen Santos, 6. dakikada Ndour, 37. dakikada Rafa Silva, 45+1. dakikada Immobile ve 85. dakikada Salih Uçan'ın çıkardığı şutlarda, 86. dakikada ise Mustafa Hekimoğlu'nun kafa vuruşunda gole izin vermedi.

Müsabakada 6 kritik kurtarışa imza atan Kaua Santos, galibiyette de önemli rol oynadı.

ALMANYA TEMSİLCİLERİNE KARŞI 11. YENİLGİ

Beşiktaş, Alman ekipleriyle Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda 11. mağlubiyetini yaşadı.

Siyah-beyazlılar; Avrupa arenasında Alman takımlarıyla 14. kez karşı karşıya geldi.

"Kara Kartal", bu müsabakalarda 11. kez sahadan mağlup ayrıldı. Söz konusu karşılaşmaların 2'sini kazanan Beşiktaş, birinde de berabere kaldı.