Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak ve iki takımı 360. kez karşı karşıya getirecek olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin yayın bilgileri belli oldu.

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geliyor. İki takım, bugün oynanacak maçla birlikte tarihlerinde 360. kez kozlarını paylaşacak.

Nefesleri kesecek derbiyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat 20.00'da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Tarihi rekabet, 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başladı. Geride kalan 359 maçın genel tablosuna bakıldığında Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor.

Sarı-kırmızılı ekip bu maçların 128'ini kazanırken, siyah-beyazlılar 116 kez galip geldi. Kalan 115 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Gol sayılarında da Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı 500'e 473'lük net bir üstünlüğü bulunuyor.

İLK YARIDAKİ MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Ligin 8. haftasına denk gelen mücadelede, Beşiktaş 12. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle öne geçerken, Galatasaray 55. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı golle skoru eşitledi.

SÜPER LİG TARİHİNDE GALATASARAY ÖNDE

Dev rakiplerin sadece Süper Lig kapsamında oynadığı maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü devam ediyor. Lig tarihinde bugüne kadar oynanan 135 karşılaşmanın 51'ini sarı-kırmızılı takım kazanırken, Beşiktaş 40 maçta sahadan üç puanla ayrıldı.

44 müsabakada eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda Galatasaray toplam 166 kez ağları sarsarken, Beşiktaş 144 gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş, 2016 yılında hizmete giren Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a karşı kurduğu belirgin üstünlükle dikkat çekiyor. İki takımın bu stattaki ilk randevusu 24 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşti ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Dolmabahçe'de oynanan sonraki 7 derbiyi de siyah-beyazlı ekip kazandı. Galatasaray, bu stattaki ilk ve tek galibiyetini 2023-2024 sezonunda 1-0'lık skorla elde etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan toplam 9 karşılaşmada Beşiktaş 16 gol atarken, Galatasaray rakibine 6 golle karşılık verebildi. Siyah-beyazlı takım bu 9 maçın 8'inde gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar rakip fileleri yalnızca 5 müsabakada havalandırabildi.

DEPLASMAN VE İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 dış saha maçında istikrarlı bir grafik çizdi. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Deplasman maçlarında rakip ağlara 23 gol gönderen takım, kalesinde ise 7 gol gördü.

Ev sahibi Beşiktaş ise bu sezon ligde sahasında oynadığı 12 maçın 7'sini kazandı. Dolmabahçe'deki karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 23 gol atıp 14 gol yedi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Uduokhai, Agbadou, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen.

