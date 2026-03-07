Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-kırmızılı ekip bu maçların 128'ini kazanırken, siyah-beyazlılar 116 kez galip geldi. Kalan 115 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Gol sayılarında da Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı 500'e 473'lük net bir üstünlüğü bulunuyor.