Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre,



Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.



Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak.