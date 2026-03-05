Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak iki müsabakada görev alacak hakemleri duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek.

Federasyonun paylaştığı maç programının detaylarına göre; Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.

BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ YASİN KOL

7 Mart Cumartesi günü oynanacak diğer müsabakanın hakem ataması da netleşti. RAMS Başakşehir ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmada hakem Yasin Kol görev yapacak. Bu mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.