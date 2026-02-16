Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig heyecanının yaşanacağı 24 ve 25. haftalara ait maç programını resmen açıkladı.

DEV DERBİ 7 MART'TA OYNANACAK

Açıklanan programa göre Süper Lig'in 25. haftasında sahne alacak olan Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Federasyon, maç programının belirlenmesinde takımların diğer kulvarlardaki durumunun etkili olduğunu vurguladı. TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Programlar, birbirini ilgilendiren müsabakaların aynı gün ve saatlerde oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. Grup müsabakaları ve Avrupa Kupalarında mücadele eden kulüplerimizin tur atlayacakları hesaba katılarak planlanmıştır."