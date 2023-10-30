Beşiktaş, Gaziantep FK Virajında! İşte Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Gaziantep FK Virajında! İşte Muhtemel 11'ler
Beşiktaş, Gaziantep FK Virajında! İşte Muhtemel 11'ler
Editör: Nihat Çarboğa

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından ve TOD dijital platformundan yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.

Beşiktaş'ta Eksik Fazla

Siyah-beyazlı futbol takımında Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor.

Kaleci Mert Günok, kırmızı kart cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek.

Beşiktaş, Gaziantep FK Virajında! İşte Muhtemel 11'ler - Resim : 1

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları bulunuyor. Sakatlığını atlatan Salih Uçan ise Gaziantep FK karşısında forma giyebilecek.

Siyah-beyazlılarda hastalanan Rosier de karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırılan Aboubakar'ın oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.

Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.

İki Takım Arasında Ligde 9. Randevu

Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı.

Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.

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Muhtemel 11'ler


Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Onana, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Ghezzal, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Cenk

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Markovic, Furkan, Jevtovic, Maxim, Draguş

# beşiktaş # ​Gaziantep
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