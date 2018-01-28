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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Anderson Talisca, takımla çalıştı

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile 30 Ocak Salı günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Anderson Talisca, takımla çalıştı.

Sakatlıkları henüz geçmeyen Dusko Tosic ile Atınç Nukan ise bireysel idman yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlılar, pas ve 5'e 2 çalışmanın ardından taktik program üzerinde durdu. Beşiktaş'ın antrenmanı yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile ikinci başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye kupası #gençlerbirliği #futbol #beşiktaş
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