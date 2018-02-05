Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ısınma ve istasyon koşuları ile başladığı belirtildi.



Dar alanda kontrollü pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcuların taktik ve şut çalışmalarıyla günü noktaladığı kaydedildi.



Beşiktaş, bu akşam saat 18.30'da özel uçakla Ankara'ya gidecek.