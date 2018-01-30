Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Vagner Love, ilk kez maç kadrosunda yer aldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, ilk kez siyah-beyazlı takımın maç kadrosunda bulundu.

Transferi süreci dün tamamlanan Brezilyalı oyuncunun ısınma sırasında takım arkadaşlarıyla samimi diyalogları dikkati çekti. Love'a taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüple yarın sözleşme imzalayacak Kanadalı oyuncu Cyle Larin ise mücadeleyi tribünden takip etti.



Güneş'ten kupa rotasyonu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçında kadroda rotasyon yaptı.

Kalede Tolga Zengin'e şans veren Güneş, yeni transfer Domagoj Vida ile Gary Medel'i defansın göbeğinde oynatırken, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i de savunmanın kenarlarında görevlendirdi.

Adriano, Pepe, Talisca, Oğuzhan Özyakup, Fabricio gibi as isimleri yedek soyunduran tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezinde Tolgay Arslan ve Necip Uysal'a forma verirken, hücum hattını Lens, Babel, Mustafa Pektemek ve Negredo'dan oluşturdu.



Kupa maçına fazla ilgi yok

Beşiktaşlı taraftarlar, Gençlerbirliği maçına fazla ilgi göstermedi.

Tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekerken yaklaşık 20 bin Beşiktaşlı taraftar mücadeleyi takip etti.