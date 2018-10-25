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Beşiktaş Genk'e 4-2 yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü hafta maçında sahasında Belçika'nın Genk takımına 4-2 yenildi.

Beşiktaş Genk'e 4-2 yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü hafta maçında sahasında Belçika'nın Genk takımına 4-2 yenildi.

16. dakikada Medel'den sıyrılan Malinovskiy'in uzaktan şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

23. dakikada Genk öne geçti. Hızlı hücuma çıkan Belçika ekibinde Maehle'nin sağdan ortasında Samatta müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1

35. dakikada gelişen Genk atağında sağdan ceza sahasına giren Samatta'nın pasında Ndongala kaleye paralel giden topa dokunamadı.

45+3. dakikada Pozuelo'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Genk'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Etiketler; #beşiktaş #genk
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