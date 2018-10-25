Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü hafta maçında sahasında Belçika'nın Genk takımına 4-2 yenildi.
16. dakikada Medel'den sıyrılan Malinovskiy'in uzaktan şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
23. dakikada Genk öne geçti. Hızlı hücuma çıkan Belçika ekibinde Maehle'nin sağdan ortasında Samatta müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1
35. dakikada gelişen Genk atağında sağdan ceza sahasına giren Samatta'nın pasında Ndongala kaleye paralel giden topa dokunamadı.
45+3. dakikada Pozuelo'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Genk'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü hafta maçında sahasında Belçika'nın Genk takımına 4-2 yenildi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü hafta maçında sahasında Belçika'nın Genk takımına 4-2 yenildi.