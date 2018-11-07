Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya gelecek.



Genk Arena'daki I Grubu karşılaşması TSİ 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.



Beşiktaş, Genk'i yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.



Grup mücadelesine iyi başlayan ve ilk maçta evinde Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada deplasmanda Malmö'ye 2-0, sahasında Genk'e 4-2 mağlup oldu.



Beşiktaş, 3 maç sonunda 3 puanla son sırada bulunuyor. Genk ise 2 galibiyet ve bir yenilgi sonunda topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Gökhan Gönül sakat



Siyah-beyazlı takımda Genk maçıöncesi Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle yarınki karşılaşmada oynaması beklenmiyor.



Tecrübeli oyuncu, sakatlığı dolayısıyla İstanbul'daki son antrenmanda yer alamadı.



Beşiktaş'ta iki sarı kartı bulunan Gary Medel ise ceza sınırında bulunuyor.