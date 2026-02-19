Beşiktaş Göztepe maçı bilet fiyatları ne kadar? İndirim sonrası yeni fiyat listesi
Beşiktaş, Süper Lig’de Göztepe ile oynayacağı maç öncesi bilet fiyatlarında değişikliğe gitti. Taraftarın talebi sonrası yapılan düzenlemede bazı tribünlerde indirim uygulanırken, yeni fiyat listesi de açıklandı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçı öncesi bilet fiyatlarında değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı kulüp, taraftarın isteği üzerine bilet fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu.
BİLET FİYATLARI
VIP 100: 14.000 TL
VIP 101-126: 9.000 TL
Kategori: 2.950 TL
Kategori: 2.650 TL
Kategori: 2.350 TL
Kategori: 1.900 TL
Kategori: 1.750 TL
Kategori: 1.500 TL
Doğu Üst: 1.750 TL
Kategori: 1.150 TL
Kategori: 975 TL